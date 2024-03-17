أجواء من الألفة والمحبة.. "روحانية الصيام" تجمع المقيمين بالحدود الشمالية بـ"المخيمات الرمضانية"

يتّجه الكثير من المقيمين في قرى ومدن منطقة الحدود الشمالية للمخيمات الرمضانية لإفطار الصائمين، التي يشرف عليها عدد من الجمعيات الخيرية بالمنطقة وسط أجواء من الألفة والمحبة.
وتنتشر هذه المخيمات خلال شهر رمضان المبارك فيما يتنافس الأهالي سنويًّا على خدمتها ابتغاءً لمرضات الله عز وجل؛ من أجل كسب ثواب إفطار الصائمين في هذا الشهر الفضيل.
وتقدم في تلك المخيمات التي يصل أعداد الصائمين فيها أكثر من "5000" صائم يوميًّا، ويوفر لها مختلف وسائل التبريد والتكييف والنظافة، بينما تتميّز وجبات الإفطار بعدة أصناف متنوعة من التمور والمياه والعصائر والشوربة والأرز والدجاج واللحم، وغيرها من المأكولات، والتي يصاحبها محاضرات علمية وكلمات دعوية مترجمة بعدة لغات مختلفة.
ووصلت أعمار تلك المخيمات لنحو 17 عامًا، وتطورات في طريقة استقبالهم سنة تلو الأخرى حتى أصبحت علامة بارزة للتكافل الاجتماعي بالمنطقة، يشارك فيها متطوّعون منذ سنوات طويلة.