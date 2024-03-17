أجواء من الألفة والمحبة.. "روحانية الصيام" تجمع المقيمين بالحدود الشمالية بـ"المخيمات الرمضانية"

وتقدم في تلك المخيمات التي يصل أعداد الصائمين فيها أكثر من "5000" صائم يوميًّا، ويوفر لها مختلف وسائل التبريد والتكييف والنظافة، بينما تتميّز وجبات الإفطار بعدة أصناف متنوعة من التمور والمياه والعصائر والشوربة والأرز والدجاج واللحم، وغيرها من المأكولات، والتي يصاحبها محاضرات علمية وكلمات دعوية مترجمة بعدة لغات مختلفة.