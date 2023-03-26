"البيئة": صادرات التمور تتخطّى 1,28 مليار ريال.. وإقبال كبير في الأسواق خلال رمضان

وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول التمر عند الإفطار؛ لأنه يزوِّد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، فهو يحتوي على السكريات الطبيعية، مثل السكروز، والجلوكوز، والفركتوز، بالإضافة إلى الأحماض والبروتينات والفيتامينات مثل فيتامين "أ، ب، ج، هـ"، كما يتميز التمر بأنه سريع الهضم وسهل الامتصاص، وهو غني بالمعادن المغذية، مثل البوتاسيوم، الكبريت، الفوسفور، الحديد، الصوديوم، الزنك، والمغنيسيوم، ويعمل التمر على خفض نسبة الكوليسترول بالدم، إضافة إلى أنه مقوٍّ للكبد ويقتل الجراثيم، كما أن تناوله يقي من تصلُّب الشرايين.