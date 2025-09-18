محليات

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان .. نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

الدورة الاستثنائية لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في العاصمة القطرية
نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رأس الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وجرى خلال الاجتماع، بحث المسائل والموضوعات المتعلقة بالاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر، وتهديد أمنها واستقرارها.

واتفق أصحاب السمو والمعالي على استمرار العمل والتنسيق والتشاور على المستويات العسكرية والاستخباراتية كافة، لاستكمال تعزيز التكامل الدفاعي الخليجي، والعمل على تكثيف وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، بما يضمن تحقيق أمن واستقرار وسلامة جميع دول مجلس التعاون، والتصدي لأي تهديدات أو اعتداءات محتملة تهدد استقرار المنطقة.

