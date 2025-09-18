نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان .. نائب وزير الدفاع يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس الدفاع المشترك

نيابةً عن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رأس الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة الاستثنائية لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.