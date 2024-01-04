عن قصة "موظف الأصنصير".. "عجب": لهذه الأسباب لا يتم ترقية موظفي القطاع الخاص ولا زيادة رواتبهم

وفي مقاله "أصنصير الرواتب!!" بصحيفة "المدينة"، يقول "عجب": "يقول أحدهم: قبل عدة سنوات، كنت مدير إدارة بإحدى الشركات الأهلية، مع ذلك كنت مقلاً جداً في زيارة مكتب المدير العام، مع أنه مديري المباشر، لكنني كنت متمسكاً بمبدأ: "اصعد سلم المجد بعرقك درجة درجة"، بالمقابل كنت أرى موظفاً عادياً يتجاوز مديره، ويذهب يومياً في العاشرة صباحاً لمكتب سعادته، يرحب بقدومه ويعرض خدماته، كانت علاوته وترقيته مؤكدة وعلاوة غيره شبه مستحيلة، وبرحلة عمل خارجية، تفاجأت بوجوده، فسألته عن رأيه بمبدئي وعن سر زياداته، فأجاب بعفوية لا تخلو من الرمزية: "أنا ما أحب أصعد السلم، أفضل الأصنصير أسرع وأريح!!".