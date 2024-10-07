في مواجهة جنون الأسعار وجشع المطورين العقاريين.. "السليمان" يطالب باستمرار برنامج الإسكان في دعم الشباب والأسر الجديدة

ويلفت "السليمان" إلى دور المطورين العقاريين في ارتفاع الأسعار، ويقول: "حقيقة لا أعلم ما هي معايير تحديد الأسعار وضوابط تقديرها من قبل المطورين العقاريين، وهل صحيح أنهم باتوا أصحاب الكلمة الأولى والأخيرة في تحديدها؟ اتصلت بصديق كان يعمل مسؤولاً في إحدى الشركات التي أسّستها الدولة للمساهمة في نهوض برنامج الإسكان، فقال السر عند المطورين العقاريين، أي أن نقطة التحوّل في ارتفاع التكاليف كانت في دخولهم للسوق وخاصة المطورين الأجانب، وهنا أتساءل عن دور وزارة البلديات والإسكان، ولماذا تراجع قطاع الإسكان منذ الإعلان عن تحقيق نسبة التملك المستهدفة، فالمرجو أن يستمر برنامج الإسكان في دعم حاجة الشباب والأسر الجديدة للسكن خاصة مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات اليوم، الهدف لا يجب أن يقف عند تحقيق نسبة محددة لأن الحاجة لن تتوقف عند هذه النسبة، بل كان يجب أن يكون الهدف تحقيق استدامة في تلبية احتياجات هذا القطاع بتكاليف منطقية!".