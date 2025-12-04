مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يشغل عيادة متخصصة في علاج الصُداع

وتتميز الكفاءات الطبية التي تقوم على العيادة بالتأهيل العلمي والخبرة والتمرس في تشخيص كافة أنواع الصداع، وتقديم حلول علاجية متنوعة وحديثة، ومن أبرز الأطباء العاملين بالعيادة استشاريي أمراض المخ والأعصاب، بروفيسور أوشيك سيدي، ود. هشام الذكير ود.ماجد الحميد، ود. عبدالرحمن عبدالفتاح استشاري علاج الألم، وتحظى هذه الكفاءات الطبية بخبرة كبيرة في علاج هذا المرض الذي يعد أكثر الأمراض شيوعاً، ويسبب الألم على الصعيدين الجسدي والنفسي ويعطل في الكثير من الأحيان حياة المرضى الشخصية والمهنية.