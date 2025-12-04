مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يشغل عيادة متخصصة في علاج الصُداع

في اطار سياسة التوسع في التخصصات الطبية الدقيقة، أعلن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب التخصصي، تدشين عيادة الصداع والشقيقة لتقديم الرعاية الصحية للأشخاص اللذين يعانون من الصداع المزمن والمتكرر، على يد كفاءات طبية على أعلى مستوى من المهارة لخدمة المرضي.
وتعتبر العيادة مركزاً متكاملاً تتوفر فيه الخدمات التشخيصية والعلاجية لمختلف أنواع الصداع، وأولت إدارة المستشفى اهتماماً كبيراً بها، ووفرت لها أحدث أساليب العلاج التي تواكب الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات، وتلبية احتياجات المرضى والمراجعين، بداية بتحديد سبب الصداع وتقديم العلاج الملائم بأعلى معاييرالجودة، خاصة وأن معظم مسببات الصداع قد تكون مهددة للحياة وتستلزم التدخل العاجل، لذلك تم توفير التجهيزات التي تضمن حصول المراجعين على العلاج في أقصر وقت ممكن، وبجودة عالية.
وتتميز الكفاءات الطبية التي تقوم على العيادة بالتأهيل العلمي والخبرة والتمرس في تشخيص كافة أنواع الصداع، وتقديم حلول علاجية متنوعة وحديثة، ومن أبرز الأطباء العاملين بالعيادة استشاريي أمراض المخ والأعصاب، بروفيسور أوشيك سيدي، ود. هشام الذكير ود.ماجد الحميد، ود. عبدالرحمن عبدالفتاح استشاري علاج الألم، وتحظى هذه الكفاءات الطبية بخبرة كبيرة في علاج هذا المرض الذي يعد أكثر الأمراض شيوعاً، ويسبب الألم على الصعيدين الجسدي والنفسي ويعطل في الكثير من الأحيان حياة المرضى الشخصية والمهنية.
وتتنوع أسباب الصداع من عوامل بسيطة كالتوتر النفسي والالتهابات الطفيفة في الجيوب الأنفية، وأمراض الأسنان والجروح والانهاك الجسدي والنفسي، إلى عوامل أخرى نادرة كالتشوهات الخلقية في الدماغ، والأعصاب وأورام الرأس. كما أن الصداع يمكن أن يكون عرضاً لأمراض مثل النزيف الدماغي والتهابات القشرة الدماغية والسحايا، والتهاب الأعصاب، وغيرها من الأمراض المرتبطة بالرأس، وأمراض جسدية أخرى.