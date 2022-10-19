صفقات اليوم الثاني لمزاد الإبل في تربة حائل تتجاوز الـ500 ألف ريال

تجاوزت صفقات اليوم الثاني من مهرجان هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية لمزاد الإبل في مدينة تربة حائل، 500 ألف ريال.
وكان حراج مزاد الإبل خلال اليومين الماضيين، مقصدًا للمهتمين والمربين في المملكة ودول الخليج العربي؛ إذ يضم موقع المزاد 250 شبكًا تستوعب 3 آلاف متن من الإبل تتراوح أسعارها ما بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال؛ فيما تراوحت أسعار الرحول (الذلول) ما بين 2500 إلى 1500 ألف ريال.
وحقق مزاد الحراج الخارجي مبيعات تجاوزت 60 ألف ريال؛ حيث سجل المزاد الخارجي دخول أكثر من 26 متنًا.
وسجلت شبوك ملاك الإبل في مواقعهم، صفقات عديدة تجاوزت مبلغ 400 ألف ريال.