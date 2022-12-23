مؤتمر "خير أمة" لدول آسيان في إندونيسيا يعقد جلسته الأخيرة

واختتم رئيس جمعية نهضة العلماء بإندونيسيا مشاركته في الجلسة بالإشارة إلى أن الدراسات المتعمقة من قبل علماء الجمعية وفقهائها قد أدت إلى نتيجة الفهم الدقيقة بأن هذه الفجوة إنما نشأت بعد وجود واقع الحضارة الجديدة في شكل نظام عالمي جديد لم يسبق له مثيل في التاريخ الإسلامي، لافتًا إلى أن هذا الغياب لتلك السوابق قد أحدث فجوة كبيرة بين الخطاب الديني الموجود في تراث الفقه الإسلامي القديم، وضرورة الحاجة إلى موقف سلمي تجاه واقع الحضارة المعاصرة.