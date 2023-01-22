بالفيديو.. قائدات أسرع قطار بالعالم: فخورات بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام

أكدت قائدات قطار الحرمين السريع ثراء الزهراني روتيلا نجار ورنيم عزوز تجاوزاتهن مرحلة الصعوبات والمخاوف بفضل تلك المرحلة التدريبية واصفات إحساسهن بالجميل والرائع في تجربتهن الأولى في قيادة القطار وعبرن عن فخرهن واعتزازهن الكبير بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام وكذلك المعتمرين.