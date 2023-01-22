بالفيديو.. قائدات أسرع قطار بالعالم: فخورات بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام

أكدت قائدات قطار الحرمين السريع ثراء الزهراني روتيلا نجار ورنيم عزوز تجاوزاتهن مرحلة الصعوبات والمخاوف بفضل تلك المرحلة التدريبية واصفات إحساسهن بالجميل والرائع في تجربتهن الأولى في قيادة القطار وعبرن عن فخرهن واعتزازهن الكبير بالمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام في حج هذا العام وكذلك المعتمرين.
جاء ذلك عقب تدريب 32 قائدة سعودية لقطار الحرمين السريع، من قِبل خبراء في المعهد على مدى 12 شهرًا ما بين التدريب النظري والعملي.
وكانت الخطوط الحديدية "سار" قد أهّلت 32 قائدة سعودية لقطار الحرمين السريع، عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية "سرب" وباشرن العمل .
ويأتي ذلك استمرارًا لتأهيل المرأة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية لخدمة الحجاج والمعتمرين وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمن في المملكة وتأكيد للثقة الكبيرة والدور المهم الذي تلعبه المرأة السعودية في التنمية والمشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.