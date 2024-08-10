الرياض تشهد الحفل الختامي لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى.. مساء غد

تشهد العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء غد الأحد، الحفل الختامي لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى، بتنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم، ضمن جهود الهيئة لتكون الجائزة جزءًا من استراتيجية تفعيل مبادرة الميثاق نحو ترسيخ الإرث والأصالة العمرانية التي تستند إلى الموروث الثقافي والبيئي في مختلف مناطق السعودية، وتحاكي التطورات المستقبلية للمشهد الحضري، إضافة إلى الدور المهم في تشجيع المشاريع التي تبنت الميثاق.
وتهدف الجائزة التي أطلقتها هيئة فنون العمارة والتصميم بنسختها الأولى في ديسمبر 2023 إلى تكريم المشاريع العمرانية الملتزمة بمعايير الميثاق البيئي والعمراني تعزيزًا لجودة الحياة، ودعمًا للابتكار والاستدامة في السعودية، انطلاقًا من تبنِّي الميثاق، وإسهامًا في تحفيز الممارسين والمختصين لإنتاج مخرجات ذات جودة عالية.
وتأتي الجائزة لتسهم في تحقيق أهداف الميثاق عبر تعزيز المشاريع العمرانية ذات الامتياز؛ إذ تشمل ثلاثة مسارات، هي: مسار (المشاريع المبنية) لملاك المشاريع وشركات التصميم، ومسار (المشاريع غير المبنية) لشركات التصميم، ومسار (مشاريع الطلاب) لطلاب الجامعات، مع اعتبار الشروط التفصيلية المتعلقة بكل مسار، وخضوع المشاركات للتقييم وفق معايير واضحة.
ويترجم ميثاق الملك سلمان العمراني المعلن في نوفمبر 2021 م مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في وضع نهج عمراني وطني معاصر، يعزز الهوية الوطنية العمرانية.
وصحب إطلاق مبادرة الميثاق تنظيم معارض ولقاءات تعريفية بالميثاق، والعديد من الأنشطة، ولقاءات عامة عن فنون العمارة والتصميم في مختلف مدن ومناطق السعودية، إضافة إلى المشاركة في أحداث ومناسبات دولية عدة.
وتسعى الجائزة إلى تحقيق أهداف رئيسية عدة، أولها تعزيز الاعتراف بالمشاريع المحلية المتميزة التي تتبنى "الأصالة، الاستمرارية، محورية الإنسان، ملاءمة العيش، الابتكار والاستدامة"، وثانيها تحفيز الشركات والممارسين والطلاب على تضمين قيم الميثاق ضمن أعمالهم ومخرجاتهم.
وتسمو رؤية الجائزة وفق استراتيجيتها إلى زيادة الوعي بتأثيرات الميثاق في قطاع العمارة والتصميم الحضري، وتحسين جودة الحياة من خلال تشجيع الابتكار والاستدامة، إلى جانب دعم المواهب والإسهامات الفردية في القطاع العمراني، مستهدفة في ذلك المعماريين والمصممين الأفراد، والجهات المالكة للمشاريع العمرانية، والشركات والمكاتب المعمارية، والطلاب الجامعيين.
وامتدت رحلة الجائزة على مدى ستة أشهر، ومرت بأربع مراحل، ابتداء من مرحلة المشاركة والتسجيل في الجائزة في مختلف مساراتها، وتلتها مرحلة الفرز والتقييم للمشاركات بحسب المعايير والشروط المعلنة، وبعدها مرحلة الترشيح والتحكيم للمشاركات المؤهلة التي اجتازت التقييم، واستوفت الشروط والمعايير المطلوبة من خلال لجنة تحكيم مكونة من خبراء ومختصين محليين ودوليين في مجال العمارة والتصميم؛ وذلك لتحديد المشاريع الفائزة، وانتهاء بالحفل الختامي لإعلان المشاريع الفائزة، والاحتفاء بها وتتويجها بجائزة الميثاق.
وجاء إعلان هيئة فنون العمارة والتصميم عن القائمة القصيرة للمشاريع المعمارية المرشحة لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني متضمنًا مجموعة من المشاريع الرائدة التي تم اختيارها بناء على معايير مستمدة من قيم الميثاق.
واندرجت المشاريع تحت مسارات الجائزة الرئيسية، منها مسار "المشاريع المبنية"، الذي يستهدف البيئة العمرانية المتميزة التي تم تصميمها وتنفيذها والبدء بتشغيلها، بينما يركز المسار الثاني على "المشاريع غير المبنية"، ويتضمن تصاميم للبيئة العمرانية المتميزة لمشاريع لم يكتمل بناؤها على أرض الواقع. أما المسار الثالث فيقتصر على "مشاريع طلبة الجامعات المبدعين في مجالات القطاع"؛ إذ يخص هذه الفئة بمشاريع تخرجهم المحققة للتميز العمراني.
وأوضحت الهيئة أن مسار المشاريع المبنية يضم أحد عشر مشروعًا مرشحًا للجائزة، يشمل: مقر الإدارة العامة لبنك التنمية الاجتماعي في الرياض، ومشروع منتجع نجدارة، وبرج المقرنص، إضافة إلى مركز المؤتمرات في الرياض، ومسجد الغراء بالمدينة المنورة، ومبنى سابك في الجبيل.
كما تتضمن القائمة مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) في مدينة الظهران، وبانيان تري العلا التابع لشركة تطوير العلا، ومبنى دار الرحمانية التابع لمركز عبدالرحمن السديري الثقافي في محافظة الغاط، والجامع الكبير في مركز الملك عبدالله المالي. وتُختتم قائمة هذا المسار ببرج الابتكار بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
وتضمَّن مسار المشاريع غير المبنية أربعة مشاريع مميزة، هي: مشروع مطار أبها الدولي، يليه مشروع مسجد رتال في الدمام، إضافة إلى مشروع المسار الرياضي، ومشروع محراب في المدينة المنورة.
أما مسار مشاريع طلبة الجامعات فقد شملت قائمته القصيرة ثمانية مشاريع مرشحة، هي: مشروع "عبق" المرخ من تصميم الطالبة هدى القحطاني بجامعة الأمير سلطان، ومشروع "ذا هب" من تصميم الطالب عبدالرحمن الشهري بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، إضافة إلى مشروع "كو رايز" من تصميم الطالبة خلود الحارثي بجامعة الأمير سلطان، ومشروع "سي لوب" الذي صممه الطالب فيصل ربيع من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
كما شملت القائمة أيضًا مشروع "متحف العلا التاريخي" من تصميم الطالبة خديجة الكاف بجامعة دار الحكمة، ومشروع "متحف وج التاريخي" الذي صممه الطالب أحمد الطلحي بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ومشروع "أكاديمية الملك سلمان العالمية للغة العربية" من تصميم الطالب عبدالعزيز آل طالب بجامعة الملك سعود، وأخيرًا مشروع تصميم الحي المعاصر الذي صممته الطالبة سديم الجبرين من جامعة شيفلد ببريطانيا.