الرياض تشهد الحفل الختامي لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى.. مساء غد

تشهد العاصمة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، مساء غد الأحد، الحفل الختامي لجائزة ميثاق الملك سلمان العمراني في نسختها الأولى، بتنظيم هيئة فنون العمارة والتصميم، ضمن جهود الهيئة لتكون الجائزة جزءًا من استراتيجية تفعيل مبادرة الميثاق نحو ترسيخ الإرث والأصالة العمرانية التي تستند إلى الموروث الثقافي والبيئي في مختلف مناطق السعودية، وتحاكي التطورات المستقبلية للمشهد الحضري، إضافة إلى الدور المهم في تشجيع المشاريع التي تبنت الميثاق.