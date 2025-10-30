"موانئ" و"مجموعة ZTT" الصينية توقّعان اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع للكيابل البحرية والأرضية بميناء رأس الخير باستثمارات تناهز 375 مليون ريال

يُذكر أن شركة "ZTT" الصينية تُعد من الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تصنيع الكيابل البحرية والاتصالات والطاقة، حيث تمتلك مصانع في عدد من الدول، من بينها تركيا، وألمانيا، والمغرب، وإندونيسيا، وتسعى حاليًا إلى توسعة عملياتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.