"موانئ" و"مجموعة ZTT" الصينية توقّعان اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع للكيابل البحرية والأرضية بميناء رأس الخير باستثمارات تناهز 375 مليون ريال

وقّعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" و"مجموعة ZTT" الصينية اتفاقية تأجير أرض لإنشاء مصنع للكيابل البحرية والأرضية في ميناء رأس الخير، على مساحة تصل إلى 80 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تناهز 375 مليون ريال.
وجرى توقيع الاتفاقية بين سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان بن خالد المزروع، وسعادة الرئيس التنفيذي لمجموعة "ZTT" السيد شيوي جيانلين، خلال فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التاسع المنعقد في مدينة الرياض.
وأكد سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ أن هذا المشروع يُعد خطوة استراتيجية تعزز مكانة ميناء رأس الخير كمحرّك تنموي ومحور رئيسي للصناعات في المملكة، مشيرًا إلى مساهمة هذه الشراكة في توطين صناعة الكيابل البحرية والأرضية واستقطاب التقنيات المتقدمة لدعم مجالات الاتصالات.
وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تمكين الشراكات النوعية من خلال إقامة مشاريع تنموية في موانئ المملكة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، الهادفة إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير صناعة الكيابل البحرية والأرضية في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
وسيبلغ الإنتاج السنوي المتوقع للمصنع 500 كيلومتر من الكابلات البحرية، و500 كيلومتر من الكابلات الأرضية، و12,500 كيلومتر من كابلات الفايبر، مما يعكس قدرة المصنع على تلبية احتياجات المشاريع الوطنية والإقليمية.
ويتميّز ميناء رأس الخير بمساحته التي تصل إلى 23 كلم²، ويضم 14 رصيفًا بطاقة استيعابية تقدر بنحو 35 مليون طن، كما يتمتع بخصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية ذات كفاءة عالية، بما يتضمنه من معدات وأدوات وأجهزة متطورة لمناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة.
يُذكر أن شركة "ZTT" الصينية تُعد من الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال تصنيع الكيابل البحرية والاتصالات والطاقة، حيث تمتلك مصانع في عدد من الدول، من بينها تركيا، وألمانيا، والمغرب، وإندونيسيا، وتسعى حاليًا إلى توسعة عملياتها لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي.