"فيصل بن سلمان" يشكر القيادة بمناسبة الإعلان عن إطلاق أعمال البنية التحتية ومخطط "رؤى المدينة"

رفع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-؛ بمناسبة إعلان إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع "رؤى المدينة"، أحد أهم المشاريع التنموية الطموحة التي ستسهم في تعزيز البُعد الديني والثقافي للمدينة المنورة، وتثري تجربة الزوار والسكان، وتعمل على تطوير منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مدينة رسول الله ﷺ؛ باعتبارها ثاني الوجهات التي يقصدها ملايين المسلمين من حول العالم.