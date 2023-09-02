بعد 11 يومًا.. انتهاء مهلة الشؤون البلدية لتصحيح وضع مظلّات السيارات والعقوبة 2500 ريال

وتفصيلًا: أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف بن سالم السويلم، في وقت سابق لـ"سبق"؛ أن تركيب مظلات السيارات خارج حدود ملكية العقار يعتبر من المخالفات البلدية التي تستوجب التصحيح والمعالجة، كما أنه يترتّب عليها عدد من المخاطر، مشيرًا إلى أن الوزارة أصدرت مسبقًا، وتضمن أحد عناصره "عدم وجود مظلات أو هناجر خارج حدود البناء".