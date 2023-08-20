شقراء.. أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة بجد ونشاط

عاد أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس البنين والبنات بتعليم شقراء على مستوى مختلف المراحل الدراسية، بجد ونشاط وانتظام مميز.