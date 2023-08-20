شقراء.. أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة يعودون إلى مقاعد الدراسة بجد ونشاط

عاد أكثر من ١٢ ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، إلى مقاعد الدراسة في مدارس البنين والبنات بتعليم شقراء على مستوى مختلف المراحل الدراسية، بجد ونشاط وانتظام مميز.
وأكملت إدارة تعليم شقراء، الترتيبات اللازمة كافة لاستقبال العام الدراسي الجديد 1445هـ، في ظل متابعة حثيثة ومستمرة من مدير التعليم بالمحافظة الدكتور إبراهيم الحسن.
وقال الحسن: "يطل علينا عام دراسي جديد حافل، بعون الله وتوفيقه، بالمنجزات وتحقيق الأهداف والغايات، فالحمدلله على نعمه وكريم عطائه".
وأضاف "بهذه المناسبة السعيدة يسرني أن أوجه رسائل تهنئة في مقدمتها وأولاها لحكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله وأيدهما بنصره وتوفيقه- على العطاء غير المحدود لقطاع التعليم والعناية الفائقة به".
وتابع الحسن "نهنئ كذلك وزير التعليم وقيادات الوزارة كافة على الدعم والمتابعة لتحقيق الجاهزية المميزة لانطلاقة العام الدراسي الجديد".
وأكمل مهنئاً شركاء العمل التعليمي وأساس نجاحه، الزملاء المعلمين والمعلمات، ومديري ومديرات المدارس ومنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم كافة، حيث تتوجّه إليهم الأنظار لبلوغ الأهداف وتحقيق الإنجازات النوعية لموارد الوطن وفلذات الأكباد الطلاب والطالبات.
وأردف الحسن، "تهنئة خاصة لأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات الذين تعقد عليهم الآمال لتحقيق تطلعات الوطن قيادته وشعبه، وأوصيهم بالجد والاجتهاد وأن ترنو بصائرهم نحو العلياء فأنتم حقا مستقبلنا المشرق".
وختم تهنئته لمَن هم خير معين وسند أولياء الأمور من الآباء والأمهات وحثّهم على إكمال مسيرة المدرسة لتضافر الجهود ويثمر التعاون بالوصول إلى الهدف المنشود بإذن الله، قائلاً، اليوم نبدأ عامنا الجديد بجد واجتهاد وانضباط فقد اكتمل الاستعداد، وبدأت ساعة الانطلاق".