شراكة كبيرة.. هذه هي القطاعات التي تركز عليها الاستثمارات الفرنسية في المملكة

وما يجعل المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات، هو متانة العلاقات التي تجمع البلدين في مجالات الطاقة والتي تتمثل في العديد من المشروعات في مجالات تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات تطوير المشاريع، وأمن المحطات والشبكات الكهربائية، وموثوقية الخدمة، وتبادل الخبرات في الربط الكهربائي.