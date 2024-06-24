"الموارد البشرية" توضح آلية استفادة المنشآت من خدمة إدارة المواقع في منصة قوى

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمة إدارة مواقع المنشأة في منصة قوى، من خلال "إدارة وتسجيل المواقع والفروع، تعيين الموظفين على الموقع الفعلي للعمل، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، وغيرها".