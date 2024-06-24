"الموارد البشرية" توضح آلية استفادة المنشآت من خدمة إدارة المواقع في منصة قوى

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه يمكن للمنشآت الاستفادة من خدمة إدارة مواقع المنشأة في منصة قوى، من خلال "إدارة وتسجيل المواقع والفروع، تعيين الموظفين على الموقع الفعلي للعمل، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة، وغيرها".
وأكّدت الوزارة أن خدمة إدارة مواقع المنشأة تمكّن أصحاب المنشآت من رفع كفاءة تشغيل وإدارة المنشأة بفروعها كافة من خلال منصة "قوى".
وعدّدت الوزارة مزايا الخدمة التي تشمل "إضافة وتحديث المواقع والفروع، تعيين الفرع الرئيس، تعيين الموظفين على الفروع، وإلغاء تنشيط المواقع غير المستخدمة".
ودعت إلى المسارعة بتحديث وتسجيل فروع المنشأة وموظفيها قبل انتهاء المهلة المحدّدة.