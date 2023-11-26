بالفيديو.. "هلال جازان" ينجح في الوصول إلى طفل فاقد الوعي بسبب لدغة سامة

وفي التفاصيل، في تمام الساعة الـ١٥:٠٩ ورد اتصال بالرقم (٩٩٧) من قِبل مواطن، يفيد بأن لديه حالة لطفل، تعرَّض للدغة؛ فَقَدَ إثرها الوعي. وحسب الموقع الأولي يتعذر وصول الفِرقة الإسعافية نظرًا لوعورة المنطقة، وظروفها الجبلية، كذلك عدم قدرة المُبلِّغ على إرسال الموقع إلكترونيًّا؛ ما صعّب تحديده، إلا أنه -بعون من الله- تم التعامل مع البلاغ بكل احترافية من قِبل فريق الترحيل الطبي المدربين على مثل هذه الظروف، وتم استخدام كل الطرق المساعدة للوصول لموقع الحالة، بمتابعة واهتمام من قِبل المدير العام للفرع بجازان، الذي حضر داخل غرفة العمليات لمتابعة البلاغ، وتم التواصل مع المُبلِّغ بشكل مستمر حتى وصول الفِرقة الإسعافية للموقع الفعلي.