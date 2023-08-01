شاهد.. جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لـ"خالد بن سلمان" في طوكيو

وثق مقطع فيديو نشرته "واس" اليوم، جانبًا من مراسم الاستقبال الرسمية للأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع خلال لقائه وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا في العاصمة طوكيو.
وعُزف خلال مراسم الاستقبال السلام الوطني للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.
وكان وزير الدفاع قد عقد اجتماعًا مع نظيره الياباني، تضمن استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
وحضره من الجانب الياباني، رئيس الأركان المشتركة الجنرال يوشيدا يوشيهيد، ونائب وزير الدفاع للشؤون الدولية السيد أوكا ماسامي، ومفوض وكالة الاستحواذ والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية (ATLA) ماساكاي فوكاساوا، والمدير العام لمكتب سياسة الدفاع ماسودا كازو، والمدير العام للشؤون الدولية ميورا جون.