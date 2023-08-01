شاهد.. جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لـ"خالد بن سلمان" في طوكيو

وكان وزير الدفاع قد عقد اجتماعًا مع نظيره الياباني، تضمن استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، واستعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.