إغلاق بوابات سد وادي جازان بعد تصريف أكثر 12 مليون متر مكعب روت 912 هكتاراً زراعياً

أغلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابات سد وادي جازان بعدما فُتحت للاستفادة منه لتغذية الآبار على مجرى الوادي ولري الاراضي الزراعية في موسم الخريف، عبر قناة الدفاع (أم الخشب - أُمهات البَيَض - الفتحية) قناة المظفر (الشباهيِن) واستمرت عملية الري لمدة (465) ساعة، تم من خلالها متابعة جريان المياه على مدى (24 ساعة) من قِبل الفرق والمعدات الخاصة بإدارة السدود لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وتوزيع المياه على الأراضي الزراعية بالشكل الصحيح.
ومن خلال تلك الفترة تم ري ما يقارب (912) هكتاراً من الأراضي الزراعية، ومنها مزارع المانجو عن طريق السد التحويلي رقم (2) وعن طريق (11) منشأة خرسانية وتم جريان المياه على مجرى الوادي لامتداد ما يقارب (14) كيلو متراً طولياً لتغذية الآبار وفي قنوات الري مايقارب (10) كيلو مترات طولية عبر تصريف كمية (12,364,438m3) حتى إغلاقه صباح السبت، حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة التي تحقق استدامة وتعظيم الاستفادة من مياه السدود.