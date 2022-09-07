إغلاق بوابات سد وادي جازان بعد تصريف أكثر 12 مليون متر مكعب روت 912 هكتاراً زراعياً

ومن خلال تلك الفترة تم ري ما يقارب (912) هكتاراً من الأراضي الزراعية، ومنها مزارع المانجو عن طريق السد التحويلي رقم (2) وعن طريق (11) منشأة خرسانية وتم جريان المياه على مجرى الوادي لامتداد ما يقارب (14) كيلو متراً طولياً لتغذية الآبار وفي قنوات الري مايقارب (10) كيلو مترات طولية عبر تصريف كمية (12,364,438m3) حتى إغلاقه صباح السبت، حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة التي تحقق استدامة وتعظيم الاستفادة من مياه السدود.