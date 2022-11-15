رئيس الإمارات يؤكّد التزام بلاده بدورھا في أسواق الطاقة

وأوضح، في كلمته التي ألقاها في الجلسة الرئيسة للقمة السابعة عشرة لرؤساء دول مجموعة العشرين وحكوماتها (G20) في بالي اليوم، أن دولة الإمارات جسّدت هذا الالتزام من خلال استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة عبر العالم، وتأسيسها "تحالف القرم من أجل المناخ"، بالشراكة مع جمھورية إندونيسيا، إضافة إلى إطلاقها مبادرة "تسريع تحول الدول النامية نحو الطاقة المستدامة"، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.