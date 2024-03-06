"زين السعودية" توقع مذكرة تفاهم مع جامعة اليمامة

وبموجب هذا التعاون، ستقوم "زين السعودية" بتنظيم دوراتٍ تدريبية لطلاب وطالبات جامعة اليمامة، كما ستوفر لهم فرصة التدريب على رأس العمل لدعمهم في اكتساب المهارات الوظيفية التي تمكّنهم من تكوين نواة صلبة لحياةٍ مهنيةٍ ناجحة في المستقبل، ويعزز دورهم في المساهمة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة، كما ستقدم جامعة اليمامة برامج تدريب لموظفين زين السعودية لتطوير المهارات القيادية بالإضافة الى برامج دراسات عليا وتنفيذية.