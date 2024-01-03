"سقوط المرضى" في مستشفيات جازان يتراجع.. و89 % منهم راضون

تراجعت نسبة سقوط المرضى بمستشفيات جازان في نهاية عام 2023 بنسبة 0.03 ٪ بعد أن كانت 0.23 % في عام 2022م، فيما صعدت نسبة رضا المرضى عن التمريض إلى 89 %، فيما تواصل إدارة التمريض بصحة جازان جهودها لتعزيز أداء فريق العمل، ورفع مستوى التبادل المعرفي المبني على البراهين، والاستفادة المثلى من الكوادر التمريضية، والسعي إلى توطين مهنة التمريض في المستشفيات والمراكز الصحية، وتحقيق التوازن بين الكم والكيف، وتأهيل الكوادر التمريضية العاملة بها لرفع نسبة رضا المرضى من خلال تحسين جودة الخدمات التمريضية المقدمة للمرضى بالمنشآت الصحية، ومتابعة برامج الجودة وسلامة المرضى، وقياس مؤشرات الأداء لـ 5348 ممرضًا وممرضة خلال العام 2023م.
وأوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان اختصاصي أول "سعد آل خيرات"، أن نسبة رضا المرضى في المستشفيات عن الخدمات التمريضية تحسنت بشكل واضح، حيث كانت نسبة الرضا في عام 2019 م 65.32 % ووصلت إلى 89.99 % في نهاية العام 2023م في أقسام التنويم، وفي أقسام الطوارئ كانت نسبة الرضا 54.23 % بعام 2019 م وبلغت في عام 2023م 81.28 % وفي العيادات 65.32 %، وتحسنت النسبة تدريجيًا حتى وصلت في عام 2023 إلى 85.07 %، وفي مراكز الرعاية الصحية تحسنت نسبة الرضا عن الخدمات التمريضية، حيث وصلت إلى 86.82 % بعد أن كانت بنسبة 65.31 % في عام 2019م.
كما أسهمت الرعاية التمريضية في انخفاض نسبة سقوط المرضى بالمستشفيات بنهاية عام 2023 بنسبة 0.03 ٪ بعد أن كانت بنسبة 0.23 % في عام 2022م، وفي جانب تعزيز أداء فريق العمل ورفع مستوى التبادل المعرفي المبني على البراهين، أوضح "آل خيرات" أنه تم إيفاد وابتعاث عددٍ من الكوادر التمريضية خلال السنوات الخمس السابقة وحتى نهاية عام 2023م بلغ عددهم 728 ممرضًا وممرضة.
كما تم دعم المستشفيات والمراكز الصحية بجميع تخصصات التمريض من صحة المجتمع وإدارة تمريض وتعليم ورعاية صحية أولية ورعاية تمريضية للأمراض المزمنة وممارسة العلوم التمريضية المتقدمة والصحة النفسية والعقلية والعلوم والتمريض والطفولة.
وأشار إلى أنه تم إعداد المدربين من الكوادر التمريضية، حيث بلغ عدد المدربين والمحاضرين ومدربي البرامج التخصصية 54 مدربًا، بالإضافة إلى 256 متدربًا بالبرامج التخصصية والأقسام الحرجة ولديهم تخصص ضمن برنامج الوزارة للأقسام الحرجة، والتي بلغ عدد البرامج والدورات التدريبية التطويرية بها 3078 برنامجًا تمريضيًا معتمدًا من الدورات التخصصية، بالإضافة إلى مشروع أمانة استنارة بالتعاون مع الإدارة العامة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 5121 ممرضًا وممرضة.
وبيّن "آل خيرات" أن إدارته حرصت على تطوير كفاءة الكوادر التمريضية للعاملين بقسم الطوارئ، حيث بلغ عدد المستشفيات المستهدفة بمشروع رفع كفاءة الكوادر التمريضية إلى 6 مستشفيات وبلغت نسبة تحسن مؤشرات أداء أقسام الطوارئ بالمستشفيات المستهدفة 75.00 % وفي غرف الولادة 18 مستشفى مستهدفًا بمشروع رفع كفاءة الكوادر التمريضية بغرف الولادة بالمنطقة من خلال مشروع الولادة الآمنة وبلغت نسبة تحسن المؤشرات بغرف الولادة بالمستشفيات المستهدفة 71.00 %.
ولفت إلى أنه تم تشكيل قادات الفرق التمريضية التخصصية على مستوى المنطقة وأهمها: فريق أقسام الطوارئ، وفريق العناية المركزة كبار، وفريق العناية المركزة حديثي الولادة، وفريق أقسام الولادة، وفريق العناية القلبية، وفريق الأورام، وفريق الرعاية المحسنة بالمراكز.
وإيمانًا من إدارة التمريض بصحة جازان بأهمية المحافظة على سلامة المرضى قال "آل خيرات": "تم في عام ٢٠٢١ افتتاح عيادة تمريضية للعناية بالجروح في مستشفى الملك فهد المركزي، وفي نهاية عام 2022 تم تدريب وتأهيل فرق تمريضية مختصة بالعناية بالجروح وافتتاح عيادات موزعة على جميع المناطق الجغرافية بالمنطقة، ونتج عن ذلك انخفاض نسبة الإصابة بالتقرحات السريرية في المستشفيات من3.9 % إلى 0.08% لكل 1000 مريض".
وأشار إلى أنه تم استحداث وحدة الأبحاث والتطوير التمريضية بمستشفيات 50 سريرًا وأكثر، ونتج عن ذلك عمل 55 بحثًا ودراسة تمريضية منشورة في مجلات علمية محكمة.
وأضاف "آل خيرات" أن إدارته أسهمت بشكل فعّال في اعتماد عددٍ من المستشفيات بالمنطقة ومراكز رعاية صحية أولية من قِبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال متابعة برامج الجودة وسلامة المرضى وقياس مؤشرات الأداء.
وذكر أن إدارته عملت على برامج التحول الصحي ورؤية المملكة 2030 وما يتعلق ببرامج وزارة الصحة الخاصة بالتمريض، كما قامت بتأهيل الكوادر التمريضية بأقسام المستشفيات ومراكز الرعاية العاجلة والممتدة لرفع المستوى العلمي والعملي والتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ والكوارث وإعداد كوادر تمريضية مؤهلين لفرز الحالات الطارئة والفرز في حالات الأزمات والكوارث من خلال برامج الأزمات والكوارث للتمريض، وبرامج الفرز للحالات الطارئة (الفرز الكندي) والذي بلغ عدد المتدربين فيه بعام 2023 م عدد (369) ممرضًا وممرضة يعملون بأقسام الطوارئ.
وأوضح "آل خيرات" أن التحول الرقمي والإلكتروني يعد من أهم التحولات التي شهدتها إدارته، حيث تم تحويل جداول العمل التمريضية من ورقية إلى إلكترونية وأنشأت منصة رقمية تسمى (أكتف) يتم من خلالها متابعة ومراقبة وتحليل البيانات التمريضية ومتابعة المؤشرات، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تحظى به إدارة التمريض من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عواجي بن قاسم النعمي وحرصه على كل ما من شأنه الارتقاء بالرعاية التمريضية المقدمة للمرضى.