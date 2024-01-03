"سقوط المرضى" في مستشفيات جازان يتراجع.. و89 % منهم راضون

وأوضح مدير إدارة التمريض بصحة جازان اختصاصي أول "سعد آل خيرات"، أن نسبة رضا المرضى في المستشفيات عن الخدمات التمريضية تحسنت بشكل واضح، حيث كانت نسبة الرضا في عام 2019 م 65.32 % ووصلت إلى 89.99 % في نهاية العام 2023م في أقسام التنويم، وفي أقسام الطوارئ كانت نسبة الرضا 54.23 % بعام 2019 م وبلغت في عام 2023م 81.28 % وفي العيادات 65.32 %، وتحسنت النسبة تدريجيًا حتى وصلت في عام 2023 إلى 85.07 %، وفي مراكز الرعاية الصحية تحسنت نسبة الرضا عن الخدمات التمريضية، حيث وصلت إلى 86.82 % بعد أن كانت بنسبة 65.31 % في عام 2019م.