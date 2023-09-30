رمان الباحة.. فاكهة تمثّل كنزًا من الفوائد للصحة وتعالج حزمة من الأمراض

ويشهد مهرجانُ الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة؛ مشاركةَ "حسن عوض المراوي" أحد المهتمين بصناعة وتسويق الرمان بالباحة، والذي قال: "تعد صناعة الرمان والاستفادة في بدايتها؛ حيث يعدّ هذا العام الرابع لي في هذا المجال الذي يشهد تطورًا ملحوظًا من عام إلى آخر".