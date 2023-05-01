لمتابعة أحدث الاتجاهات العالمية.. "الجيومكانية" تشارك في المنتدى الأممي للبيانات بالصين

وناقش المنتدى عدداً من المحاور المهمة، منها الابتكار والشراكات من أجل بيانات أفضل وأكثر شمولية، وتعظيم الفائدة من استخدام البيانات وقيمتها المضافة من أجل دعم اتخاذ القرار، بالإضافة إلى مناقشة الاتجاهات (Trends) والشراكات الناشئة لتطوير الأنظمة الشاملة للبيانات التي تحتوي على مصادر متعددة من متخلف أنواع البيانات.