من كل فج عميق.. أول فوج لحجاج الفلبين في رحاب البيت العتيق استعدادًا لأداء مناسك الحج

وتفصيلاً، أعرب أول فوج من حجاج الفلبين عن بالغ سعادتهم لوصولهم للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مثمنين الجهود والتسهيلات العظيمة التي لمسوها عن قرب من جميع القائمين على خدمة الحجاج في هذه البلاد المباركة، ومقدرين في الوقت ذاته ما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين والقائمون على مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا من اهتمام بالغ بهم منذ لحظة وصولهم؛ إذ أشعروهم بالسعادة الغامرة، وأنهم بين أهلهم.. سائلين الله -عز وجل- أن يثيب حكومة وشعب السعودية على كرم الضيافة، وحُسن الاستقبال، وكريم الرعاية والاهتمام بحجاج بيت الله الحرام.