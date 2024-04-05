في أجواء روحانية.. قاصدو المسجد النبوي يؤدون آخر جمعة من رمضان

أدى قاصدو المسجد النبوي اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1445في أجواء روحانية ملؤها الأمن والطمأنينة والسلام، راجين الله أن يتقبّل منهم الصيام والقيام، وأن يختم لهم الشهر الفضيل بالمغفرة والرضوان.