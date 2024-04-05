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في أجواء روحانية.. قاصدو المسجد النبوي يؤدون آخر جمعة من رمضان

وضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وراحتهم ليؤدوا العبادات
المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي
المصلون يؤدون صلاة الجمعة في المسجد النبوي

أدى قاصدو المسجد النبوي اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك هذا العام 1445في أجواء روحانية ملؤها الأمن والطمأنينة والسلام، راجين الله أن يتقبّل منهم الصيام والقيام، وأن يختم لهم الشهر الفضيل بالمغفرة والرضوان.

وتوافد المصلون إلى المسجد النبوي قبل صلاة الجمعة، وبادرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي منذ وقت مبكر بتهيئة المسجد وسطحه وساحاته لاستقبال المصلين، ووضع الترتيبات اللازمة للمحافظة على سلامتهم وراحتهم، ليؤدوا العبادات والذكر وتلاوة القرآن والاستماع لخطبة الجمعة في سكينة وطمأنينة.

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