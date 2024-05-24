"الحصيني": نجم البطين يبدأ غدًا.. تأهُّب لخروج العقارب والحيات فحصِّنوا أنفسكم

يبدأ غدًا السبت النجم الثاني من نجوم الثريا، وهو البطين، وأيامه 13 يومًا، وهو آخر أنواء فصل الربيع، وتستمر فيه زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو؛ إذ يُحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويُغرس فيه قصب السكر، وتُجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب".
وفي هذا الإطار أوضح عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة "تسميات" المناخية، أنه من خلال الأرشيف المناخي يُعتبر (البطين) من مواسم الأمطار في السعودية والخليج.
وأضاف الحصيني بأن درجات الحرارة العظمى تتراوح في أغلب مدن السعودية بين 34—45°C، والصغرى بين 17—33 °C، وفي حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك. مؤكدًا أنه تكثر فيه خروج العقارب والحيات، قائلاً: "حصِّنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة في ذلك".