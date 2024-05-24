"الحصيني": نجم البطين يبدأ غدًا.. تأهُّب لخروج العقارب والحيات فحصِّنوا أنفسكم

يبدأ غدًا السبت النجم الثاني من نجوم الثريا، وهو البطين، وأيامه 13 يومًا، وهو آخر أنواء فصل الربيع، وتستمر فيه زيادة النهار على حساب الليل، وتزداد حرارة الجو‏؛ إذ يُحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة، ويُغرس فيه قصب السكر، وتُجنى فيه باكورة البطيخ "الحبحب".