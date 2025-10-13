جامعة المؤسس تطلق برنامج تطوير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالجامعات السعودية.

ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة المهنية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من خلال التدريب على نماذج علاجية حديثة ومعتمدة عالميًا، وبناء تدخلات علاجية قائمة على الأدلة العلمية والممارسات الفعالة، إضافة إلى تمكين المشاركين من التعامل مع تحديات الممارسة اليومية وصقل مهارات التحليل والتشخيص الإكلينيكي.