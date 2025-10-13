جامعة المؤسس تطلق برنامج تطوير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالجامعات السعودية.

أطلق مركز تعزيز الصحة بجامعة الملك عبدالعزيز ، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية و الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، دورة تطوير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2025م في مقر المركز بمبنى (534).
وبلغ عدد المسجلين في البرنامج 800 مشارك بكافة الدورات من داخل وخارج جامعة الملك عبدالعزيز من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، في حين تنطلق الدورة الأولى للبرنامج بعدد 40 مستفيداً.
ويهدف البرنامج إلى رفع الكفاءة المهنية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين من خلال التدريب على نماذج علاجية حديثة ومعتمدة عالميًا، وبناء تدخلات علاجية قائمة على الأدلة العلمية والممارسات الفعالة، إضافة إلى تمكين المشاركين من التعامل مع تحديات الممارسة اليومية وصقل مهارات التحليل والتشخيص الإكلينيكي.
كما يركّز البرنامج على دعم النمو الذاتي والمهني للأخصائيين عبر تعزيز مفهوم “ذات المعالج” وتطوير المهارات التأملية والاتصالية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية للأفراد والمجتمع.
ويُمنح المشاركون في البرنامج (18 ساعة تعليم مستمر CME) معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ضمن جهود الجامعة في تعزيز برامجها الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بالصحة النفسية وجودة الحياة.
ويأتي تنفيذ الدورة ضمن مبادرات جامعة الملك عبدالعزيز كجامعة معززة للصحة، الهادفة إلى بناء بيئة داعمة للصحة النفسية وتمكين الممارسين الصحيين من مواكبة أحدث الممارسات العلاجية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة وتعزيز خدمات الرعاية النفسية والاجتماعية.