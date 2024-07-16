الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في باكستاني هرّب "هيروينًا" للمملكة

أقدم/ كيتاب غول سار قاراش -باكستاني الجنسية- على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.. وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفَرَ التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك، والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.