الرياض تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في باكستاني هرّب "هيروينًا" للمملكة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيرًا بجانٍ باكستاني الجنسية في منطقة الرياض، كان قد أقدَمَ على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.
وتفصيلًا أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الرياض؛ فيما يلي نصه:
"قال الله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقَتلوا أو يصلّبوا أو تُقَطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم}.
أقدم/ كيتاب غول سار قاراش -باكستاني الجنسية- على تهريب مادة الهيروين المخدر إلى المملكة.. وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه، وأسفَرَ التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب إليه.. وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يتضمن ثبوت إدانته بذلك، والحكم بقتله تعزيرًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه.
وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجاني/ كيتاب غول سار قاراش، يوم الثلاثاء 10/ 1/ 1446هـ الموافق 16/ 7/ 2024م في منطقة الرياض.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تُسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت ذاته كل مَن يُقدِم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل".