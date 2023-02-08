شراكة استراتيجية بين "العثيم للاستثمار" و"سيسكو" لتنفيذ أحدث الحلول والتطبيقات التقنية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار عن توقيع مشروع شراكة استراتيجية مع سيسكو السعودية المحدودة (CISCO)؛ لتعزيز التعاون بين الشركتين؛ وذلك لتوفير أحدث تطبيقات وحلول سيسكو في مجال التقنية والتحول الرقمي التي سيتم تنفيذها لأول مرة في الشرق الأوسط.
تم التوقيع على مشروع الشراكة من جانب العثيم للاستثمار المهندس مازن خليل المدير التنفيذي لتقنية المعلومات، فيما وقّعها من جانب "سيسكو" المهندس سلمان بن عبدالغني فقيه المدير التنفيذي.
وتم التفاهم بين الشركتين على تأطير فرص التعاون المحتملة، والتي من شأنها أن تدعم توجهات شركة العثيم للاستثمار الاستراتيجية، وتعزز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الشركة على تفعيله مع الجهات التقنية المتقدمة عالمياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030.
وبموجب الشراكة المعلنة سيعمل الطرفان على تحقيق أهداف الأعمال ذات المنفعة المتبادلة، وبحث المبادرات المحتملة المتعلقة بالتحول الرقمي لشركة العثيم، وتقييم إمكانية استخدام أحدث وأذكى حلول وتطبيقات سيسكو التقنية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها "مجموعة شركات العثيم للاستثمار في أنشطتها المختلفة.