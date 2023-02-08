شراكة استراتيجية بين "العثيم للاستثمار" و"سيسكو" لتنفيذ أحدث الحلول والتطبيقات التقنية

وتم التفاهم بين الشركتين على تأطير فرص التعاون المحتملة، والتي من شأنها أن تدعم توجهات شركة العثيم للاستثمار الاستراتيجية، وتعزز نطاق التعاون في مجال التقنية والتحول الرقمي الذي تحرص الشركة على تفعيله مع الجهات التقنية المتقدمة عالمياً تماشياً مع رؤية المملكة 2030.