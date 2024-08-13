ولي العهد يستقبل أصحاب السمو الأمراء والفضيلة العلماء والمعالي وجمعًا من المواطنين

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن مساعد بن عبدالرحمن، والأمير منصور بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير تركي بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالله بن محمد بن مقرن بن مشاري، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالله بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد، والأمير سعود بن سعد بن محمد، والأمير تركي بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد، والأمير فيصل بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن منصور بن عبدالله بن جلوي، والأمير تركي بن خالد بن فيصل، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير دولة عضو مجلس الوزراء، والأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، والأمير فهد بن تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، والأمير خالد بن سعود بن خالد بن تركي، والأمير عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن محمد بن سعد، والأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن سعد، والأمير سلطان بن تركي بن فهد بن سعود، والأمير ثامر بن فيصل بن ثامر بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن محمد بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير مشهور بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن نواف بن سعود بن سعد الأول، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن فهد بن سعود، والأمير خالد بن مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عمر بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، والأمير ممدوح بن سعود بن ثنيان.