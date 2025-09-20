"التجارة": 5 ضوابط إلزامية لتنظيم المسابقات التجارية.. ترخيص مسبق وسحب بإشراف رسمي

وأشار إلى أن الجهات المنظمة ملزمة بتسليم الجوائز خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الفرز، مع إعلان النتائج عبر نفس القنوات التي تم الإعلان من خلالها عن المسابقة، وعدم تجاوز مدة إقامة المسابقة الكاملة عن 60 يومًا من تاريخ الإعلان حتى تسليم الجوائز.