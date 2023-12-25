استخراج قطع مكسرات أغلقت مجرى تنفس رضيعة وغابت عن الوعي في بريدة

وكان مستشفى الولادة والأطفال ببريدة قد أجرى 7214 عملية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ عددها 6150 عملية.