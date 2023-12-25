استخراج قطع مكسرات أغلقت مجرى تنفس رضيعة وغابت عن الوعي في بريدة

تمكنت وحدة الأمراض الصدرية لدى الأطفال في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر عاماً و7 أشهر بعد نجاحها بإزالة 8 قطع مكسرات من مجرى التنفس باستعمال المنظار المرن.
وفي التفاصيل، فقد ذكر التجمع أن عائلة الطفلة أفادت بأنها كانت تضع بفمها قطعاً من المكسرات وتعرضت للسقوط على الوجه، مما تسبب لها بالاختناق وتوقف تام للتنفس وغياب عن الوعي.
وقال إنه جرت عملية إنعاش للطفلة عن طريق إدخال أنبوبة تنفس صناعي لها وتحويلها مباشرة لمستشفى الولادة والأطفال ببريدة، حيث تم على الفور إدخالها لغرفة العمليات بحالة حرجة وإجراء تدخل طبي عن طريق منظار قصبات هوائية مرن من قبل أطباء وحدة الأمراض الصدرية للأطفال بالمستشفى.
وأشار إلى أنه تم إزالة 8 قطع من المكسرات من مجرى التنفس للطفلة، وتنويمها بعد ذلك في قسم العناية المركزة، وبعد تحسن حالتها رُفع عنها التنفس الصناعي وغادرت المستشفى مع ذويها بعد يومين بصحة وعافية.
وكان مستشفى الولادة والأطفال ببريدة قد أجرى 7214 عملية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي من العام الحالي 2023م، منها 2417 عملية للأطفال، فيما كان عدد عمليات النساء 4797 عملية، في حين بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 1064 عملية، أما العمليات الجراحية المفتوحة فبلغ عددها 6150 عملية.