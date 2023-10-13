خلال أسبوع.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري بمرحلته الرابعة لعام 2023م، في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
وقام المشروع خلال الأسبوع الماضي بتوزيع 150.000 ربطة خبز للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة اللاجئين في مختلف مواقع تواجدهم.
من ناحية ثانية، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 5.900 كرتون تمر في وادي خالد بمحافظة عكار، ومنطقة المنية شمال لبنان، والناعمة بمحافظة جبل لبنان، استفاد منها 29.750 فردًا.
جاء ذلك ضمن مشروع توزيع التمور في جمهورية لبنان، ويأتي المشروع ضمن الجهود المبذولة من المملكة والتي تقدم من خلال المركز لتحسين الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في لبنان وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 500 سلة غذائية في مديرية مقر بولاية غزني بأفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة نرخ التابعة لولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 - 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.
في سياق متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 حقيبة إيوائية في منطقة قصور بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 1.890 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير المواد الإيوائية والحقائب الشتوية للأسر الأشد ضعفًا في المناطق الباكستانية المتضررة من الفيضانات.