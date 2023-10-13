خلال أسبوع.. "إغاثي الملك سلمان" يقدم 150 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان

على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 500 سلة غذائية في مديرية مقر بولاية غزني بأفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان.