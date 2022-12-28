3 مئوية.. هذه المدينة أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان والقنفذة 30 درجة مئوية، جدة 29 مئوية ومكة المكرّمة 28 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 3 درجات مئوية، تليها حائل وعرعر والقريات والمجمعة 4 مئوية، وكل من تبوك وسكاكا 5 درجات وأبها وبريدة والباحة وحفر الباطن ورفحاء 6 مئوية.
وسجّلت حائل وعرعر وسكاكا وطريف وحفر الباطن ورفحاء والقريات أعلى نسبة رطوبة 100%.