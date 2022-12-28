3 مئوية.. هذه المدينة أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان والقنفذة أعلى درجة حرارة بـ 30 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 3 درجات مئوية.