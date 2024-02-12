"الجاسر": إطلاق "البيئة التنظيمية التجريبية" في منظومة النقل سيُعزز فرص الابتكار واستكشاف أنماط مبتكرة

وفي هذا الإطار اعتبر الكاتب الصحفي إبراهيم العقيلي أن انعقاد المنتدى العالمي للمدن الذكية في هذا الوقت يأتي تحضيرًا لما ستكون عليه المدن السعودية مستقبلاً، مشيرًا في تصريحه إلى "سبق" إلى أهمية مخرجات المنتدى لمتخذي القرار وأمناء المدن، وللقائمين على تنميتها وتطويرها، متوقعًا أن يشهد المنتدى في نسخته المقبلة تطورًا كبيرًا في ظل ما يشهده من مشاركة واسعة من مختصين من مختلف دول العالم، يتحدثون عن مدن ذكية.