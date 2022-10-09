الهيئة العامة للعقار تشارك في معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

تشارك الهيئة العامة للعقار خلال المدة من 10 إلى 13 أكتوبر الجاري في معرض "ريستاتكس جدة العقاري"، الذي يقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.
وتشارك الهيئة في المعرض بجناح يستعرض الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري، ومنها: نظام الوساطة العقارية الذي سيدخل حيز النفاذ قريباً، ونظام التسجيل العيني للعقار، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وبرنامج ملاك وفرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة المساهمات العقارية تصفية، ومركز خدمة الشركاء.
وتأتي مشاركة الهيئة العامة للعقار في المعارض والمؤتمرات العقارية ضمن دورها في التسجيل العيني للعقار وتنظيم القطاع العقاري غير الحكومي ونشر الوعي بأنظمة القطاع وأنشطته، لتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء، ورفع مستوى شفافية القطاع تنفيذًا للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.