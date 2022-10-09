الهيئة العامة للعقار تشارك في معرض "ريستاتكس جدة العقاري"

وتشارك الهيئة في المعرض بجناح يستعرض الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري، ومنها: نظام الوساطة العقارية الذي سيدخل حيز النفاذ قريباً، ونظام التسجيل العيني للعقار، والمعهد العقاري السعودي، والمركز السعودي للتحكيم العقاري، وبرنامج ملاك وفرز الوحدات العقارية، وبرنامج إيجار، ومنصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، ولجنة المساهمات العقارية تصفية، ومركز خدمة الشركاء.