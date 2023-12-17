شاهد.. مكتب التربية العربي لدول الخليج يُكرم 21 فائزاً في مسابقة الداتاثون التربوي

وجرى تحويل الأفكار إلى منتجات ذات أثر تنموي، واقتصادي، وفكري ملموس، إذ لم يعدْ تقدّمُ الدولِ وازدهاِرها يقاس بكميّة الأبحاثِ التيُ تنتجها فحسب، بل بمدى قدرتِها على الاستفادةِ من مخرجاتِ هذه الأبحاث، وتحويلِها إلى مشروعاتٍ ومُنتجاتٍ ونماذجَ تطبيقيةٍ ذاتِ آثارٍ اقتصادية، أو تعليمية أو تنمويٍة ملموسة.