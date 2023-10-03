"زين السعودية" تحصل على شهادتَي آيزو لإدارة استمرارية الأعمال وأمن المعلومات

‬أعلنت "زين السعودية" عن حصولها على شهادتي آيزو جديدتين، وهما المعيار الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال ISO 22301 ومعيار أمن المعلومات ISO / IEC 27001، وجاء حصول "زين السعودية" على هاتين الشهادتين نتيجة لجهودها التي تبذلها، ولا سيما عبر إدارة المخاطر وأمن المعلومات؛ حيث تم العمل عليها بما يتوافق مع المعايير وآليات الحوكمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وبما يتماشى مع المعيار الدولي ISO 22301:2019 و ISO / IEC 27001:2013، وعملها المتواصل لإدارة المخاطر وتحقيق أعلى معايير أمن المعلومات وتعزيز التزامها باستمرارية الأعمال.