"الزعاق" يوضح الفرق بين البرد في نوفمبر وديسمبر ويناير.. وكيف وصفه "العامة"؟

وأضاف: خلال نوفمبر تهب علينا رياح باردة، يسميها العامة "ضربة الأحيمر"، وهي ضربة تنبيهية، تقول "يا نايم اصحى فالبرد واقف على الباب". وبرد شهر ديسمبر يسمى "برد الأزيرق"، وبرد شهر يناير يسمى "برد الشبط". وفي هذه الشهور الثلاثة يكون البرد صريحًا.