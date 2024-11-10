"الزعاق" يوضح الفرق بين البرد في نوفمبر وديسمبر ويناير.. وكيف وصفه "العامة"؟

قال الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة العربية: إن برد نوفمبر يُسمى "ضربة الأحيمر"، وبرد شهر ديسمبر يسمى "برد الأزيرق"، وبرد شهر يناير يسمى "برد الشبط".
وتفصيلاً، أوضح "الزعاق" أن البرد يبدأ خلال شهر نوفمبر، وتشتد حدته خلال ديسمبر، وفي نهاية يناير يبدأ يخف علينا البرد، وترتفع درجات الحرارة تباعًا.
وأضاف: خلال نوفمبر تهب علينا رياح باردة، يسميها العامة "ضربة الأحيمر"، وهي ضربة تنبيهية، تقول "يا نايم اصحى فالبرد واقف على الباب". وبرد شهر ديسمبر يسمى "برد الأزيرق"، وبرد شهر يناير يسمى "برد الشبط". وفي هذه الشهور الثلاثة يكون البرد صريحًا.