لتعزيز البحث العلمي والابتكار.. اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمعهد الوطني السعودي للصحة

وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني السعودي للصحة (NIH)، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، وذلك لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطوير مشاريع مشتركة، وتمكين تبادل البيانات والمعرفة ضمن أطر تنظيمية آمنة، وبناء القدرات البشرية الوطنية بما يسهم في تسريع الابتكار ودعم منظومة البحث العلمي في المملكة.