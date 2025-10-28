لتعزيز البحث العلمي والابتكار.. اتفاقية تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية والمعهد الوطني السعودي للصحة

وقّعت مجموعة فقيه للرعاية الصحية اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني السعودي للصحة (NIH)، وذلك خلال مشاركتها في ملتقى الصحة العالمي 2025، وذلك لتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال الرعاية الصحية، من خلال تطوير مشاريع مشتركة، وتمكين تبادل البيانات والمعرفة ضمن أطر تنظيمية آمنة، وبناء القدرات البشرية الوطنية بما يسهم في تسريع الابتكار ودعم منظومة البحث العلمي في المملكة.
وأوضحت إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن الاتفاقية تأتي امتدادًا لالتزام المجموعة بالمساهمة في تطوير بيئة صحية متكاملة وقائمة على العلم والابتكار، عبر التعاون مع الجهات الوطنية الرائدة في البحث العلمي، بما يتماشى مع أولويات المملكة ومستهدفات رؤية 2030 في بناء قطاع صحي متكامل ومستدام.
وتهدف الاتفاقية إلى تمكين التجارب السريرية لتطوير حلول طبية وعلاجية مبتكرة في مجالات متعددة تشمل الطب الشخصي، وأبحاث السكري، والذكاء الاصطناعي في التطبيقات الصحية، إلى جانب إنشاء مراكز تميز بحثي وبرامج أكاديمية تدعم تطوير الكفاءات الوطنية.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة ريادة الأعمال الصحية عبر دعم التجارب السريرية للمشروعات الناشئة في التقنيات الطبية، وتوسيع نطاق التعاون في البرامج التدريبية المتخصصة، إضافة إلى توظيف الحلول الرقمية لتحسين الخدمات الصحية وتسريع وتيرة البحث العلمي التطبيقي.
وأكدت إدارة المجموعة أن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية نحو ترسيخ التكامل بين القطاعين الصحي والبحثي، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الطبي والبحث العلمي، ويدعم مسيرة التطوير والتحول في منظومة الرعاية الصحية الوطنية.
وتشارك مجموعة فقيه للرعاية الصحية في ملتقى الصحة العالمي 2025، المقام خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، حيث تستعرض أحدث مشاريعها ومبادراتها في الابتكار والتحول الرقمي الصحي.