للحفاظ على البيئة والصحة العامة.. رفع مستوى الخدمة وجاهزية تامة بمسالخ العاصمة المقدسة

ولفت الزهراني إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تنظيم عمل المسالخ، وتقليل وقت الانتظار، ورفع مستوى الخدمة المقدّمة، والمساهمة في الحفاظ على البيئة والصحة العامة؛ بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي، وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، مشيرًا إلى أن الوزارة شغلت 5 مسالخ في العاصمة المقدسة لحج هذا العام؛ وهي: مسلخ طريق الليث "أ"، ومسلخ طريق الليث "ب"، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية "الموسمي"، ومسلخ المعيصم النموذجي، مؤكدًا انسيابية العمل في المسالخ وتنفيذ الخطط التنظيمية للتشغيل، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة، وهناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة.