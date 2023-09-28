استشاري: اليوم العالمي للقلب فرصة متجددة للتوعية بالمرض وأساليب الوقاية منه

أما بالنسبة لأعراض السكتة الدماغية فهي الظهور المفاجئ لخدر في الوجه أو الذراع أو الساق، وخاصة على جانب واحد من الجسم، وكذلك الارتباك وصعوبة في التحدث أو فهم الكلام، أو صعوبة في الرؤية بعين واحدة أو بكلتا العينين، وقد يصاحبه صعوبة في المشي، وفقدان التوازن وقد يكون هناك صداع شديد دون سبب معروف، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض طلب الرعاية الطبية على الفور.