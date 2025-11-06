العقارية توقّع عقد مشروع "فيّ سدرة 2" في الرياض

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلّف للعقارية، الأستاذ خالد السحيباني، أن المشروع يعكس التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية حديثة تلبي احتياجات العائلات وتواكب متطلبات النمو العمراني في الرياض، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لرؤية العقارية في توفير أحياء عصرية تعزز جودة الحياة، وأضاف: "نحن ماضون في التزامنا بتقديم مشاريع رائدة تسهم في تلبية تطلعات عملائنا وتدعم التنمية الحضرية المستدامة في المملكة."