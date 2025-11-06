العقارية توقّع عقد مشروع "فيّ سدرة 2" في الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن توقيع عقد مع شركة رزيق عبدالله سعيد الجدراوي الثبيتي وشركاؤه لتطوير مشروع "فيّ سدرة 2" ضمن حي سدرة – روشن في مدينة الرياض، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 425 مليون ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة)، في إطار استراتيجيتها التوسعية الرامية إلى تعزيز محفظتها العقارية السكنية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
ويُقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 92,450 مترًا مربعًا، ويضم 310 فيلا سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 250 – 450 مترًا مربعًا، وفق أعلى المواصفات والمعايير الإنشائية والهندسية الحديثة، شاملاً الأعمال المدنية والإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، إضافة إلى الأعمال الخارجية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي المكلّف للعقارية، الأستاذ خالد السحيباني، أن المشروع يعكس التزام الشركة بتطوير مجتمعات سكنية حديثة تلبي احتياجات العائلات وتواكب متطلبات النمو العمراني في الرياض، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل امتدادًا لرؤية العقارية في توفير أحياء عصرية تعزز جودة الحياة، وأضاف: "نحن ماضون في التزامنا بتقديم مشاريع رائدة تسهم في تلبية تطلعات عملائنا وتدعم التنمية الحضرية المستدامة في المملكة."
يأتي هذا المشروع كجزء من سلسلة مشاريع عقارية نوعية تعمل الشركة على تطويرها في مختلف أنحاء الرياض، ضمن خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع منتجاتها السكنية وتوسيع نطاق خدماتها بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة القادمة، على أن يتم تسليمه وفق الجدول الزمني المحدد.