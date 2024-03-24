"جازان".. الطلب على إيجار الشقق السكنية يتراجع بنسبة 24 % والفلل ترتفع بـ11 %

سجلت عدد صفقات إيجارات الشقق في جازان تراجعًا في الشهر الماضي بلغ 24.9 % كأدنى انخفاض له هذا العام بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، بعد أن صعد إلى مستويات عالية من الارتفاع نتيجة للطلب الكبير بسبب ركود السوق العقاري، والذي ينعش الإيجارات، فيما شهدت أسعار صفقات الفلل ارتفاعًا في الفترة نفسها بلغ 11 %.
ورصدت "سبق" مؤشر عدد صفقات الشقق في المنطقة إذ سجل الشهر الماضي انخفاضًا بلغ 24.9 بينما الشهر الذي قبله سجل 5.8 % وكانت صفقات الإيجار قد صعد نهاية العام الماضي في آخر شهر إلى أن تخطى 20 %.
وانخفضت مجموع قيم عقود الإيجارات للشقق الشهر الماضي بنحو 30 % بينما انخفض متوسط سعر المتر الإيجاري للشقق بشكل طفيف الشهر الماضي بنسبة 0.6 %.
وشهدت منطقة "جازان" موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق، مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتراجع نحو التصحيح العام الماضي بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي؛ لكبح موجة الصعود، وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجُّه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة؛ إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا، تضم أكثر من 49 ألف قطعة في المنطقة في وقت سابق، والعديد من المشروعات الضخمة.
وكانت عقود التمويل العقاري التي تم تمويلها قد انخفضت بنسبة "40 %" في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو "48" ألف عقد على أساس سنوي؛ ويصل إجمالي العقود الممولة إلى "78.43" ألف عقد، مقابل "126.36" ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.