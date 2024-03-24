"جازان".. الطلب على إيجار الشقق السكنية يتراجع بنسبة 24 % والفلل ترتفع بـ11 %

وشهدت منطقة "جازان" موجة ارتفاع في أسعار العقار كغيرها من المناطق، مدفوعة بأسعار الأراضي المرتفعة خلال السنوات الماضية، قبل أن تتراجع نحو التصحيح العام الماضي بسبب قرارات رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي؛ لكبح موجة الصعود، وإعادة الأسعار إلى التوازن، إضافة إلى توجُّه الكثيرين إلى برامج وزارة الإسكان الأقل سعرًا وفائدة؛ إذ تم طرح أكثر من 30 مخططًا، تضم أكثر من 49 ألف قطعة في المنطقة في وقت سابق، والعديد من المشروعات الضخمة.