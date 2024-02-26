وزير الداخلية يستعرض مع نظرائه بلبنان وليبيا سُبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

التقى وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبدالسلام.
كما التقى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز في العاصمة التونسية اليوم وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية بسام مولوي.
وجرى خلال اللقاءَين اللذين عُقدا على هامش اجتماعات الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الأمني ذات الاهتمام المشترك.