وزير الداخلية يستعرض مع نظرائه بلبنان وليبيا سُبل تعزيز التعاون الأمني المشترك

التقى وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في العاصمة التونسية اليوم، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا عماد مصطفى عبدالسلام.