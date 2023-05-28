الرخصة الدولية IPAF.. دورة تدريبية لمشغّلي الرافعات في مشروع المسجد النبوي

وتهدف الدورة التي تستمر أسبوعين، إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في استخدام الرافعات، وحصول جميع قائدي الرافعات على الرخصة الدولية IPAF، إضافة إلى دعم تطبيق معايير السلامة في أثناء تنفيذ الأعمال، حيث يتم تدريب 100 من قائدي الرافعات من خلال محاضرات نظرية وتدريب عملي، يحصل المتدرب المجتاز بعدها لاختبار منظمة IPAF، على شهادة الاجتياز والرخصة الدولية.