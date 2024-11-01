مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ 17 إلى بيروت

يواصل الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حيث غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية السابعة عشرة متوجهة إلى مطار رفيق الحريري الدولي بمدينة بيروت، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتحمل على متنها مساعدات المملكة للشعب اللبناني الشقيق.