العمري لـ"سبق": لن تتأثر دول الخليج بما حدث في تركيا وسوريا.. ليست على حدود الصفيحة الزلزالية

وقال في حديثه لـ"سبق" حول إمكانية تكرار ما حدث في تركيا لدول الخليج: إن مثل هذه الزلازل تحدث في البحر الأحمر على امتداد الفالق وليس في اليابسة؛ ولكن خفيفة تصل من 3 إلى 4 درجات دون أن يشعر بها الإنسان، ولن تتأثر دول الخليج بما حدث في تركيا وسوريا؛ لأن طاقة الزلزال لا تظهر سريعًا؛ بل تأخذ وقتًا حتى تصل إلى صفر ويتحول الزلزال إلى هزة، وستحدث توابع أخرى لهذا الزلزال العنيف في القادم وتحديدًا بشكل يومي.