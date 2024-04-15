شاهد.. فيديو لبطولة الكريكيت للجاليات بتيماء

وأقيمت في "حديقة المئوية"؛ حيث أعيدت تهيئة ملعب مؤقت للبطولة، واحتوى الفيديو على مقتطفات من اللعبة، وتصريحات شكر من قِبَل أبناء الجاليات لإقامة مثل هذه البطولة للرياضة الأشهر في بلادهم، وقامت بعمل ترجمة للفيديو حيث تم تداوله بين أوساط الجالية بشكل واسع.